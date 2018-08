O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Abdul Qadir Sediqi e Rupam Jain

CABUL (Reuters) - O Taliban rejeitou nesta segunda-feira uma oferta de cessar-fogo do governo do Afeganistão e continuará com seus ataques, disseram dois comandantes militantes do grupo, e insurgentes emboscaram três ônibus e sequestraram quase 200 pessoas que viajavam de férias.

Os dois comandantes do Taliban disseram que seu líder supremo recusou a oferta de três meses de trégua feita pelo presidente afegão, Ashraf Ghani, no domingo, que começaria nesta semana no feriado muçulmano de Eid al-Adha.

Em junho o Taliban respeitou um cessar-fogo do governo durante os três dias do festival Eid al-Fitr, o que levou a cenas inéditas de soldados e militantes se abraçando nas linhas de frente e aumentou a esperança de negociações.

Mas um dos comandantes do Taliban disse que a pausa de junho só ajudou as forças dos Estados Unidos, que o Taliban está tentando expulsar do país, e o líder do grupo, o xeique Haibatullah Akhunzada, rejeitou a nova oferta alegando que só ajudaria a missão liderada pelos norte-americanos.

"Nossa liderança sente que eles prolongarão sua estadia no Afeganistão se anunciarmos um cessar-fogo agora", disse um comandante do alto escalão do Taliban, que não quis ser identificado, por telefone.

Uma autoridade do gabinete de Ghani disse que a trégua de três meses declarada por Cabul era condicional e que, se o Taliban não a cumprisse, o governo manteria suas operações militares.

O Taliban lançou uma onda de ataques em várias partes do país nas últimas semanas, inclusive na cidade de Ghazni, ao sudoeste de Cabul. Centenas de pessoas morreram nos combates.

A rejeição do cessar-fogo de Ghani veio no momento em que autoridades do governo tentam obter a libertação de ao menos 170 civis e 20 membros das forças de segurança que foram raptados pelo Taliban em três ônibus em Kunduz, província do norte do país.

Esmatullah Muradi, porta-voz do governador de Kunduz, disse que o sequestro ocorreu quando os veículos atravessavam Kunduz depois de partirem da província de Takhar rumo à capital Cabul.

"Os ônibus foram parados pelos combatentes do Taliban, os passageiros foram forçados a descer e foram levados a um local desconhecido", disse Muradi.

O Taliban confirmou ter capturado "três ônibus cheios de passageiros".

"Decidimos tomar os ônibus depois que nossas informações de inteligência revelaram que muitos homens que trabalham com forças de segurança afegãs estavam viajando a Cabul", disse Zabihullah Mujahid, porta-voz do Taliban, por telefone.

(Reportagem adicional de Jibran Ahmad, em Peshawar)

