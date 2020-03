PARIS (Reuters) - As autoridades de saúde da França registraram 499 novas mortes pelo coronavírus nesta terça-feira, o que eleva o total de óbitos no país em decorrência da Covid-19 para 3.523, um aumento de 17% nas últimas 24 horas.

Foi o terceiro dia consecutivo em que a taxa de mortes se acelerou no país, que está em sua terceira semana de quarentena para tentar refrear a disseminação do vírus.

A contagem diária do governo só computa aqueles que morrem em hospitais, mas as autoridades dizem que muito em breve conseguirão compilar dados de mortes em casas de repouso, o que provavelmente resultará em um grande aumento de óbitos registrados.

O diretor da agência nacional de saúde, Jérôme Salomon, disse em coletiva de imprensa que o número de casos subiu para 52.128, uma elevação de 17% nas últimas 24 horas, provavelmente devido ao fato de que a França está intensificando os exames.

Salomon disse que 5.565 pessoas estão em estado grave e sobrevivendo com aparelhos, 9% a mais na comparação com segunda-feira e um ritmo de aumento ligeiramente mais lento na comparação com os dias anteriores. O sistema de saúde está tendo dificuldade para acompanhar o andamento do surto.

A França aumentou o número de leitos de unidades de tratamento intensivo de 5 mil para cerca de 10 mil desde o início da crise, e está se empenhando para chegar a 14.500.

(Por Benoit Van Overstraeten)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram