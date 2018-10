O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Outubro de 2018 11:52 08. Outubro 2018 - 11:52

Por Rich McKay e Jon Herskovitz

(Reuters) - A tempestade tropical Michael está a caminho de atingir o Estado norte-americano da Flórida no meio desta semana como um furacão de categoria 2, com ventos de 160 km/h ou mais fortes, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) em boletim nesta segunda-feira.

A tempestade tropical deve ganhar força e se tornar um furacão de categoria 1 até a noite desta segunda-feira, ou na manhã de terça, à medida que se direcionava ao Golfo do México, com ventos de 112 km/h às 5h do horário local, disseram meteorologistas, pouco menos do que o necessário para ser considerado um furacão.

A tempestade é designada como um furacão de categoria 1 se alcançar 119 km/h ou mais, e um furacão de categoria 2 se atingir 154 km/h ou mais, de acordo com a escala Saffir-Simpson.

O governador da Flórida, Rick Scott, declarou estado de emergência em mais de 20 condados das regiões de Panhandle e Big Bend, e deixou mais de 5 mil soldados da Guarda Nacional em alerta.

"Nosso Estado entende o quão sério é o clima tropical e o quão devastador qualquer furacão ou tempestade tropical pode ser", disse Scott em comunicado.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português