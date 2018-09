O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 15:25 09. Setembro 2018 - 15:25

(Reuters) - A tempestade tropical Florence deve se transformar em um furacão mais tarde neste domingo, enquanto se agita no meio do Atlântico com ventos de 113 quilômetros por hora em direção à Costa Leste dos EUA, onde deve tocar terra firme no meio da semana.

E outra tempestade, a tempestade tropical Isaac, que está girando mais longe no Atlântico, também pode se tornar um furacão na segunda-feira, à medida que ganha força, disseram meteorologistas do Centro Nacional de Furacões (NHC) em Miami, em um aviso no início deste domingo.

De olho na Florence, governadores da Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul declararam estado de emergência, alertando os moradores para se prepararem para uma tempestade perigosa.

Meteorologistas do NHC disseram que Florence continuará a se fortalecer e que "a rápida intensificação deve começar hoje à noite".

As ondas geradas pela Florence estavam afetando as Bermudas e começando a alcançar partes da Costa Leste dos EUA. Elas provavelmente causarão condições de surfe e correnteza com risco à vida, de acordo com o NHC.

Autoridades na Flórida disseram que estão monitorando a tempestade de perto.

(Por Rich McKay e Joseph Ax)

