O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Setembro de 2018 12:58 04. Setembro 2018 - 12:58

(Reuters) - A tempestade tropical Gordon se aproximava nesta terça-feira da Costa do Golfo dos Estados Unidos, onde deve se tornar um furacão e afetar partes do sul do país com ventos fortes e chuvas intensas, afirmou o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

A tempestade deve atingir o território na noite desta terça-feira perto da fronteira entre os Estados de Louisiana e Mississippi, provocando até 20cm de chuva em áreas que ainda se recuperam de furacões do ano passado.

O governador de Louisiana, John Bel Edwards, declarou estado de emergência e disse que 200 guardas nacionais estavam sendo mobilizados, junto com 63 caminhões, 39 barcos e quatro helicópteros.

A prefeita de New Orleans, LaToya Cantrel, também declarou estado de emergência e fechou todos os prédios do governo considerados não essenciais.

A tempestade gerava ventos de 105 km/h enquanto se aproximava da região oeste-noroeste do país, segundo o Centro Nacional de Furacões.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Milwaukee)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português