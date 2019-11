Avião da American Airlines em pista coberta por neve no aeroporto internacional de Denver, no Colorado 26/11/2019 REUTERS/Bob Strong

(Reuters) - Duas grandes tempestades de inverno que assolam o oeste dos Estados Unidos nesta quarta-feira podem atrapalhar os planos de viagem de milhões de norte-americanos, que devem enfrentar estradas e aviões lotados para as comemorações do Dia de Ação de Graças.

A primeira frente de tempestade estava se movendo pela parte superior do Meio-Oeste, onde se prevê que se abaterá sobre partes de Iowa, Wisconsin e Minnesota com 30 centímetros de neve e rajadas de vento de até 80 km/h, tornando as viagens difíceis, senão impossíveis, disse o Serviço Nacional do Clima (NWS).

A agência também alertou para a possibilidade de ventos de até 95 km/h e tormentas em uma faixa ampla do centro do país que vai do oeste do Texas até o Missouri e entra no Ohio nesta quarta-feira, quando milhões pegam estradas e aviões para o feriado.

O clima traiçoeiro ameaçou os planos de viagem de alguns dos 55 milhões de norte-americanos que se espera percorrerem pelo menos 80 quilômetros por terra e ar para comemorar o Dia de Ação de Graças na quinta-feira, de acordo com a Associação Automobilística Americana.

A segunda tempestade estava se fortalecendo rapidamente enquanto avançava rumo ao Oregon e o norte da Califórnia, onde se prevê ventos destruidores, inundações litorâneas e deslizamentos de até 120 centímetros de neve das montanhas, segundo o NWS.

A frente também deve levar chuvas fortes, ameaçando causar inundações relâmpago no sul californiano, de San Diego a Los Angeles, disse o serviço.

(Por Brendan O'Brien em Chicago)

