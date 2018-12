Tempestades de inverno afetam viagens nos EUA e provocam alertas de nevasca

Por Gina Cherelus

(Reuters) - Condições climáticas adversas, que até a manhã desta quinta-feira já haviam causado transtornos no transporte aéreo e condições semelhantes às de nevascas nos Estados Unidos, devem provocar até 25 cm de neve em alguns Estados e fortes chuvas em outros, afirmaram autoridades do clima.

Partes do centro-oeste e sudeste dos Estados Unidos já estão passando pela primeira onda de forte neve e chuva que deve atingir o centro do país durante o final de semana. O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) advertiu nesta quinta-feira que viagens serão perigosas.

No centro-oeste dos EUA, alertas de tempestades de inverno e nevascas já estão vigor em partes do Kansas, Nebraska, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Minnesota, disse o meteorologista do NWS Marc Chenard.

"Ao longo desta manhã já houve quantidades tão altas como de 15 a 25 cm por essas áreas e neve adicional de 25 cm é possível ao longo do dia e noite", disse Chenard. "Viagens serão muito difíceis pelas áreas sob alertas de clima e nevascas".

Chenard disse ainda que as condições climáticas estão causando fortes tempestades e trovoadas com o risco de provocar enchentes no sudeste dos Estados Unidos, incluindo em partes do Texas, Louisiana, Mississippi e Alabama.

Um alerta de tornado também estava em vigor para partes do centro e sudoeste de Louisiana e do sudeste do Texas nesta quinta-feira.

A tempestade, que começou no final da quarta-feira, contribuiu para mais de 2.300 atrasos de voos e cerca de 509 cancelamentos de voos dentro, para fora ou para os Estados Unidos até quinta-feira à tarde, de acordo com o FlightAware.com. Foram quase 320 cancelamentos no Aeroporto Internacional Dallas-Fort Worth, no Texas.

Neuer Inhalt Horizontal Line