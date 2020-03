Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - A tendência de diminuição de casos novos de coronavírus na Coreia do Sul criou nesta terça-feira a esperança de que o maior surto asiático fora da China possa estar desacelerando, mas as autoridades pediram vigilância com novos focos de infecções que emergiram em um central de atendimento e uma academia de dança.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia relatou 35 casos novos de coronavírus, muito menos do que o pico de 909 de 29 de fevereiro. As novas cifras elevaram o total nacional para 7.513, e o saldo de morte aumentou em três e chegou a 54.

Os números devem ser atualizados ainda nesta terça-feira.

A diminuição da contagem diária de infecções novas para seu menor índice em 11 dias coincidiu com a finalização dos exames da maioria dos cerca de 200 mil seguidores de uma igreja cristã alternativa que está no cerne da epidemia sul-coreana.

Yoon Tae-ho, diretor-geral de saúde pública do Ministério da Saúde, exortou as empresas a fazerem tudo que puderem para ajudar a conter o surto após a descoberta de 64 casos novos entre funcionários de uma central de atendimento e seus parentes.

"A taxa de aumento está declinando, mas ainda há muitos casos novos", disse Yoon em um briefing.

"Precisamos prestar atenção a ambientes de trabalho lotados, incluindo centrais de atendimento. A cooperação dos proprietários de empresas é essencial, eles não deveriam deixar os funcionários aparecerem se tiverem sintomas como febre".

Mais de 90% dos casos da Coreia do Sul ocorreram em Daegu, cidade do sudeste onde se localiza a igreja que está centro do surto, e na província vizinha de Gyeongsang do Norte.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram