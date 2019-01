Terceira indiana viola proibição de entrada em templo hindu em meio a protestos

KOCHI, Índia (Reuters) - Uma mulher de 46 anos se tornou a terceira a entrar no templo hindu de Sabarimala, no sul da Índia, desafiando uma proibição antiga ao ingresso de mulheres em idade menstrual, disse o gabinete do ministro-chefe do Estado de Kerala nesta sexta-feira.

Não ficou claro de imediato como a cidadã do Sri Lanka entrou, e a administração do templo negou que ela o tenha feito de fato.

O templo situado em uma colina, que presta homenagem ao deus celibatário Ayyappan e atrai milhões de fiéis todos os anos, é um de alguns poucos que proíbem o acesso de meninas e mulheres entre as idades de 10 e 50 anos, dizendo que mulheres menstruadas são impuras.

Grupos conservadores hindus fecharam negócios e interromperam o transporte em Kerala na quinta-feira com uma greve de protesto contra o governo estadual comunista, que endossou uma decisão emitida pela Suprema Corte em setembro que ordenou o fim da proibição.

As duas primeiras mulheres que a desafiaram chegaram em uma ambulância com uma escolta policial à paisana na quarta-feira e entraram por um portão lateral sem que nenhum devoto percebesse.

(Reportagem de Sudarshan Varadhan e Jose Devasia)

