O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Agosto de 2018 21:43 16. Agosto 2018 - 21:43

ROMA (Reuters) - Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu a região italiana central de Molise nesta quinta-feira, a uma profundidade de 12 km, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, forçando as pessoas a saírem de suas casas, mas causando apenas pequenos danos.

O prefeito de Montecilfone, a cidade mais próxima do epicentro do tremor, disse que as pessoas estavam assustadas e haviam deixado suas casas, mas que ocorreram apenas pequenos danos.

"Algumas paredes velhas que já estavam em más condições desmoronaram, mas não há danos maiores", disse Franco Pallota à SkyTG24. "As pessoas estão sob alerta. Graças a Deus, eu não tenho notícias de feridos."

O corpo de bombeiros confirmou que não houve nenhuma chamada de resgate na região próxima ao epicentro, destacando que apenas pequenos danos em alguns prédios foram identificados. O governador da região de Molise também disse que foram reportados apenas pequenos danos.

(Por Steve Scherer)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português