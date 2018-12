Terremoto de magnitude 5,6 atinge norte da Venezuela

LONDRES (Reuters) - Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o norte da Venezuela no início da quinta-feira, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e testemunhas relataram tremores a mais de 100 quilômetros do epicentro.

O terremoto foi registrado 4 quilômetros a nordeste de San Diego às 6h59 (horário de Brasília) a uma profundidade de cerca de 10 quilômetros, de acordo com o site do USGS.

"A casa toda tremeu", disse uma testemunha no Club de Campo, a 102 quilômetros do epicentro, em uma publicação no site do Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC).

Outra testemunha disse que o tremor durou cinco ou seis segundos.

Não há relatos imediatos de vítimas ou danos significativos.

Neuer Inhalt Horizontal Line