Terremoto de magnitude 6,6 atinge Indonésia, diz USGS

LONDRES (Reuters) - Um terremoto com magnitude revisada de 6,6 atingiu neste domingo o noroeste da cidade de Ternate, nas lhas indonésias de Molucca, sgeundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O tremor atingiu uma profundidade de 60,5 quilômetros, de acordo com o órgão.

Relatório anterior do USGS havia atribuído ao terremoto uma magnitude de 7,0 e profundidade de 10 quilômetros.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico informou em um comunicado que, com base em dados disponíveis, não havia ameaça de tsunami decorrente do tremor.

(Por Jan Harvey)

