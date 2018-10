O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

26 de Outubro de 2018

ATENAS (Reuters) - Um forte terremoto de magnitude 6,8 atingiu a Grécia no início da sexta-feira (horário local), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, mas não havia relatos iniciais de danos ou vítimas.

O epicentro do terremoto, inicialmente relatado como de magnitude 7,0, foi no Mar Jônico, cerca de 133 km a sudoeste de Patras, no Peloponeso.

Um oficial da brigada de incêndio em Atenas disse que não havia relatos de danos ou vítimas.

O terremoto foi bastante raso, apenas 16,5 km abaixo do fundo do mar, o que teria amplificado o tremor.

A Grécia atravessa duas placas tectônicas e geralmente é atingida por terremotos.

(Por Angeliki Koutantou em Atenas; Reportagem adicional de Sandra Maler em Washington)

