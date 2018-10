O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

SYDNEY (Reuters) - Um terremoto de magnitude 7,0 atingiu a remota ilha de Nova Bretanha em Papua-Nova Guiné na quinta-feira (horário local), disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O terremoto ocorreu cerca de 200 quilômetros a sudoeste da cidade de Rabaul, a uma profundidade de quase 40 Km, pouco antes de 7h (no horário local) e recebeu uma avaliação inicial de magnitude de 7,3.

"Sentimos um pouco o terremoto, mas não foi muito forte", afirmou o policial Roy Michael à Reuters, por telefone, da delegacia de Rabaul.

Ele disse que não houve danos na cidade, mas os oficiais ainda não conseguiram entrar em contato com as aldeias mais próximas do epicentro.

(Por Tom Westbrook)

