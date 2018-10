O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

NUSA DUA, Indonésia (Reuters) - Um terremoto de magnitude 6 atingiu as ilhas indonésias de Java e Bali na quinta-feira (horário local), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, matando três pessoas em Java, danificando alguns edifícios e causando pânico entre os moradores.

O terremoto, localizado no mar de Bali, também abalou edifícios na ilha e alguns moradores deixaram suas casas na capital de Bali, Denpasar.

As reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial estão sendo realizadas esta semana em Bali e com a participação de mais de 19.000 autoridades e outros convidados, incluindo ministros, chefes de bancos centrais e alguns líderes.

As três mortes ocorridas em Java aconteceram depois que prédios desmoronaram enquanto as pessoas dormiam, disse Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da agência de combate a desastres da Indonésia, em um comunicado.

A Indonésia sofreu um forte terremoto de magnitude 7,5 e tsunami no mês passado na ilha de Sulawesi, que matou mais de 2.000 pessoas.

(Reportagem de Ed Davies, Sultan Anshorin e Wilda Asmarini)

