O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 7 de Outubro de 2018 16:23 07. Outubro 2018 - 16:23

Por Joseph Guyler Delva

PORT-AU-PRINCE (Reuters) - Um terremoto atingiu o norte do Haiti na noite de sábado, deixando ao menos 11 mortos e provocando uma comoção noturna para ajudar às cidades atingidas no empobrecido país caribenho.

Segundo a polícia, ao menos sete pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em Port-de-Paix, na costa norte, perto do epicentro do terremoto de magnitude 5,9, que atingiu a profundidade de 11,7 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Outras quatro pessoas morreram dentro e nos arredores da cidade de Gros-Morne, ao sul do país, disseram autoridades locais. Equipes de resgate se espalharam para ajudar os moradores, muitos dos quais ainda sofrem com o trauma do terremoto devastador que atingiu o país em 2010.

Port-de-Paix, Gros-Morne, a cidade de Chansolme e a ilha de Tortuga, no norte do país, estão entre as áreas mais atingidas, informou a agência de proteção civil do Haiti em um comunicado.

"O choque foi sentido em todas as regiões do país, causando pânico em várias cidades", disse a agência.

O presidente do Haiti, Jovenel Moise, pediu para as pessoas permanecerem calmas e disse no Twitter "todos os recursos da República" foram direcionados para ajudar nos esforços de recuperação.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português