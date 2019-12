DUBAI (Reuters) - Um terremoto de magnitude 4,9 ocorreu perto da usina nuclear iraniana de Bushehr nesta sexta-feira, mas uma autoridade dos serviços de emergência do país disse que não houve danos nem vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o sismo teve uma magnitude de 5,1.

"Com base em nossa avaliação, felizmente não houve vítimas ou danos. Há relatos de rachaduras nas paredes de algumas casas, mas nenhuma casa derrubada", disse Jahangir Dehqani, chefe do departamento de emergência provincial, segundo a televisão estatal.

Um terremoto de magnitude 4,9 pode causar danos moderados.

O epicentro do tremor desta sexta-feira se localizou a 53 quilômetros de Bushehr, que abriga uma usina nuclear no litoral sul iraniano, no Golfo Pérsico, e foi relativamente raso --só 10 quilômetros de profundidade, de acordo com a mídia iraniana--, o que teria amplificado o tremor.

Em 2013, quando um sismo de magnitude 6,3 ocorrido ao sul da usina matou ao menos 37 pessoas, uma autoridade disse que a instalação foi projetada para suportar terremotos de magnitudes acima de 8.

(Redação Dubai; Reportagem adicional de Sandra Maler, em Washington)

