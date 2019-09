Pessoas observam destruição provocada por terremoto em Mirpur, no Paquistão 24/09/2019 REUTERS/Stringer

Por Abu Arqam Naqash e Asif Shahzad

MUZAFFARABAD, Paquistão/ISLAMABAD (Reuters) - Um terremoto de magnitude 5,8 atingiu o norte do Paquistão, nesta terça-feira, matando oito pessoas e ferindo 100, disseram autoridades do governo e da polícia.

Fotos e vídeos divulgados pela mídia mostraram um prédio desabado e rachaduras em estradas grandes o suficiente para engolir carros em Mirpur, uma cidade do lado paquistanês do território disputado da Caxemira, perto da Índia.

O comissário distrital Mohammad Tayyab disse que oito pessoas foram mortas, incluindo três crianças. O chefe de polícia do distrito, Irfan Saleem, disse que mais de 100 ficaram feridos.

"Estou no hospital agora e me disseram que várias pessoas feridas estão em estado grave", disse ele à Reuters por telefone.

O general Asif Ghafoor, porta-voz das Forças Armadas do Paquistão, tuitou que tropas do Exército foram enviadas com suporte aéreo e apoio médico.

"No momento, toda a nossa concentração é acelerar a operação de resgate", disse Raja Farooq Haider, primeiro-ministro da região de Azad Kashmir, no Paquistão, à GNN TV.

"Há pessoas que estão presas lá e precisam de ajuda imediata. Estamos investindo todos os nossos recursos para que as pessoas tenham o melhor de nossa ajuda".

O terremoto ocorreu 23 quilômetros ao norte de Jhelum, no Paquistão, a uma profundidade relativamente rasa de 10 quilômetros, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O último grande terremoto na Caxemira aconteceu em 2005, matando mais de 80.000 pessoas.

