Este conteúdo foi publicado em 19 de Março de 2018 20:34 19. Março 2018 - 20:34

WASHINGTON (Reuters) - Quatro atuais ou antigas autoridades do governo venezuelano foram adicionadas nesta segunda-feira a uma lista de pessoas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos por seu papel na atual crise política no país, informou o Tesouro dos EUA em comunicado.

Entre os indivíduos sancionados estão Willian Antonio Contreras, vice-ministro do comércio interno, e Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, chefe interino do escritório do Tesouro Nacional, segundo o comunicado.

Também foram alvo das sanções Americo Alex Mata Garcia, um diretor suplente do conselho de administração do banco nacional de habitação, e Carlos Alberto Rotondaro Cova, ex-presidente do conselho do instituto venezuelano de seguridade social, disse o Tesouro.

(Reportagem de David Alexander)

