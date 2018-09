O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Setembro de 2018 18:17 06. Setembro 2018 - 18:17

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs nesta quinta-feira sanções contra um programador norte-coreano e a empresa para a qual trabalhava, acusando-os do ataque global WannaCry, em 2017, e do ataque cibernético de 2014 contra a Sony.

O Departamento do Tesouro acusou Pak Jin Kyok e a empresa Chosun Expo Joint Venture de envolvimento em atividades cibernéticas malignas e disse que estavam ligados ao governo norte-coreano.

Afirmou ainda que eles "se engajaram em atividades significativas minando a segurança cibernética através do uso de redes de computadores ou sistemas contra alvos fora da Coreia do Norte em nome do governo da Coreia do Norte ou do Partido dos Trabalhadores da Coreia".

(Reportagem de Lesley Wroughton)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português