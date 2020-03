BERLIM (Reuters) - O número relativamente baixo de mortes na Alemanha pelo novo coronavírus se deve em boa parte à ampla quantidade de testes realizados no país, o que significa que as autoridades estão mais cientes das infecções, incluindo as mais leves, disse um importante virologista.

Falando no lançamento de uma aliança apoiada pelo governo para promover a pesquisa sobre o vírus, Christian Drosten --um pesquisador em virologia de Berlim-- afirmou nesta quinta-feira que a Alemanha está realizando "números extremamente altos" de testes, com média de cerca de 500 mil por semana.

