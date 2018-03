O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Março de 2018 19:49 13. Março 2018 - 19:49

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, que foi demitido pelo presidente Donald Trump nesta terça-feira, disse que está delegando todas as suas responsabilidades para o número 2 do Departamento de Estado e que deixará o cargo no final do mês.

"O que é mais importante é assegurar uma transição ordenada e suave durante um período em que o país continua enfrentando desafios significativos em política e segurança nacional", disse Tillerson a jornalistas no Departamento de Estado.

(Reportagem de Lesley Wroughton)

