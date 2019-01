Tiroteio em boliche da Califórnia deixa 3 mortos e 4 feridos

(Reuters) - Um tiroteio em um boliche de Torrance, nos arredores de Los Angeles, deixou três mortos e quatro feridos, informou a polícia da cidade no Estado norte-americano da Califórnia neste sábado, acrescentando que os suspeitos estão foragidos.

O incidente ocorreu após uma briga no Gable House Bowl, um centro de diversões que conta com boliche e “laser tag”, de acordo com a imprensa local.

O Departamento de Polícia de Torrance afirmou que os policiais responderam a uma chamada de tiroteio no local. Dois homens foram levados para o hospital, outros dois buscaram ajuda médica por conta própria, mas três morreram.

“Os investigadores estão investigando, e estamos trabalhando para identificar os suspeitos”, disse a polícia em comunicado.

Clientes do local disseram que houve uma briga antes do tiroteio.

“Corremos para o bar e pulamos, porque depois da briga começamos a ouvir os tiros”, disse o cliente Jesus Perez ao Los Angeles Times.

Torrance fica aproximadamente 40 quilômetros ao sul de Los Angeles.(Reportagem de Brendan O'Brien, em Milwaukee, e Daniel Wallis, em Nova York)

