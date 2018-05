O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Maio de 2018 17:25 18. Maio 2018 - 17:25

Forças de seguraça em escola de Santa Fé, no Texas Cortesia HCSO/Divulgação via REUTERS

(Reuters) - Cerca de 10 pessoas podem ter morrido, a maioria delas estudantes, no mais recente tiroteio em um colégio nos Estados Unidos, de acordo com o xerife do condado do Texas onde um atirador abriu fogo na Santa Fé High School nesta sexta-feira.

O suposto atirador, agora sob custódia, era aluno da escola, disse o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez, acrescentando que o campus ainda é considerado uma cena ativa do crime.

"Há várias fatalidades. Pode ser algo entre oito e dez", disse ele em uma coletiva de imprensa.

(Por Lisa Lambert e Doina Chiacu)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português