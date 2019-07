Por Hamid Shalizi e Abdul Qadir Sediqi e Orooj Hakimi

CABUL (Reuters) - Forças de segurança afegãs estavam enfrentando atiradores do Taliban que invadiram um edifício da capital, Cabul, nesta segunda-feira, depois que um caminhão-bomba explodiu perto do Ministério da Defesa no horário de pico e feriu ao menos 100 pessoas, sendo 51 crianças, disseram autoridades.

Era possível ouvir tiros e explosões esporádicos na área em que ao menos três atiradores entraram em um edifício próximo do Ministério da Defesa, disse uma autoridade de segurança.

Forças especiais isolaram a área e já resgataram 210 pessoas, segundo o Ministério do Interior.

"Atiradores entraram em um edifício e estão se chocando com as forças afegãs depois da explosão intensa", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

O Taliban assumiu a responsabilidade pelo ataque.

"O alvo foi a instalação técnica do Ministério da Defesa", disse o porta-voz dos militantes islâmicos, Zabihullah Mujahid, em um comunicado.

Autoridades de segurança afegãs disseram que o caminhão repleto de explosivos foi detonado perto do departamento de engenharia e logística do ministério.

Cerca de 100 feridos foram hospitalizados, informou o porta-voz do Ministério da Saúde, Wahidullah Mayar, mas não havia informações imediatas sobre fatalidades.

Cinquenta e uma crianças de duas escolas próximas do local da detonação foram feridas por estilhaços de vidro, disse Nooria Nazhat, a porta-voz do Ministério da Educação.

(Reportagem e redação adicional de Rupam Jain)

