PARIS (Reuters) - A Torre Eiffel foi esvaziada e as ruas próximas foram bloqueadas nesta segunda-feira, depois que um homem foi visto escalando a parte alta do monumento no coração da capital francesa, informou a polícia de Paris e a administradora da torre.

Bombeiros especialistas estavam no local, disse a porta-voz da polícia.

"O homem entrou na torre normalmente e começou a subir uma vez que estava no segundo andar", disse uma porta-voz da administradora da torre à Reuters.

A torre, um dos pontos de referência mais conhecidos do mundo, será fechada até novo aviso, informou a empresa em comunicado oficial no Twitter.

