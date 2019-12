Por Devjyot Ghoshal e Sachin Ravikumar

NOVA DÉLHI/BENGALURU (Reuters) - Três pessoas morreram devido aos ferimentos que sofreram nos protestos cada vez maiores contra uma nova lei de cidadania da Índia nesta quinta-feira, e milhares foram às ruas de todo o país, desafiando proibições temporárias a reuniões públicas.

Alguns manifestantes se chocaram com a polícia por causa da lei aprovada pelo governo hindu nacionalista do primeiro-ministro, Narendra Modi, que críticos dizem discriminar muçulmanos e minar a Constituição secular da Índia.

A polícia deteve centenas de pessoas na capital Nova Délhi e na cidade de Bengaluru, no sul, e desligou a internet em alguns distritos para ajudar a inviabilizar grandes protestos que estavam sendo planejados.

Universitários, acadêmicos, grupos muçulmanos minoritários e partidos de oposição vêm tomando a dianteira em uma série crescente de protestos de rua que já entraram em sua segunda semana.

O governo diz que a Emenda da Lei da Cidadania (CAA) é necessária para ajudar minorias não-muçulmanas de Bangladesh, Paquistão e Afeganistão que se estabeleceram na Índia antes de 2015 a obterem a cidadania indiana.

Duas das mortes desta quinta-feira ocorreram na cidade de Mangaluru, no sul, e uma em Lucknow, no norte indiano, de acordo com autoridades hospitalares. Dois dos manifestantes mortos foram baleados, um em Mangaluru e um em Lucknow, disseram elas.

Mais tarde um toque de recolher foi decretado em partes de Mangaluru.

A internet e serviços de mensagem de texto foram suspensos por ordem do governo durante quatro horas em partes de Nova Délhi, disseram operadoras de telefonia móvel, ampliando um cerco às comunicações em áreas de tensão.

