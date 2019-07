PAMPLONA, Espanha (Reuters) - Três pessoas foram chifradas e outras duas sofreram pancadas na cabeça durante o primeiro dia do mais conhecido festival de corridas de touros da Espanha, na cidade nortenha de Pamplona, neste domingo, disse a Cruz Vermelha.

Um homem foi levado na maca para uma ambulância pouco depois do percurso pelo centro medieval da cidade com ruas estreitas até o ringue dos touros, que durou dois minutos e 41 segundos.

Milhares de corredores, vestidos de branco e com lenços de vermelhos, reúnem-se todos os anos para a tradicional corrida matinal, depois da qual os animais são mantidos no ringue até as lutas da tarde.

Um total de 53 pessoas foram tratadas pela Cruz Vermelha. Os corredores frequentemente se machucam na tradicional corrida de touros da Espanha, mas nenhum morreu no festival de San Fermín, em Pamplona, desde que o espanhol Daniel Jimeno foi chifrado no pescoço em 2009.

Este ano, os touros saíram do criador de gado Puerto de San Lorenzo, cujos touros foram responsáveis por chifradas no passado. Uma pessoa foi chifrada no primeiro dia do festival do ano passado.

Locais e turistas se reunirão às 8h (3h no horário de Brasília) para a corrida matinal todas as manhãs até domingo.

O festival regularmente levanta debates sobre o tratamento dos animais. Na sexta-feira, manifestantes deitaram semi-nus nas ruas com falsas lanças saindo de suas costas para protestar contra o que consideram ser crueldade.

(Reportagem de Susana Vera e Jon Nazca)

