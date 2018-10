O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

ASSUNÇÃO (Reuters) - O governo do Paraguai disse nesta quarta-feira que matou três supostos integrantes da organização criminosa brasileira Comando Vermelho durante uma operação em que foram encontradas armas de assalto e explosivos.

Os homens estavam em uma residência na localidade de Presidente Franco, cerca de 300 quilômetros ao leste de Assunção, na chamada Tríplice Fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina.

O procurador Hugo Volpe disse aos repórteres que a polícia entrou no local e que os ocupantes reagiram.

"Houve um enfrentamento, e como resultado há três mortos. Presumimos que os três eram brasileiros", disse Volpe, acrescentando que um deles tinha um fuzil de assalto AK-47 e outro um AR-15.

No local foram descobertas outras armas e cerca de 30 quilos de dinamite em gel, informou o ministro do Interior, Juan Ernesto Villamayor.

"Isso corresponde à atuação do Comando Vermelho", garantiu Villamayor, e explicou que a operação foi resultado de um acompanhamento depois da prisão, no começo de outubro, de cinco pessoas que planejavam libertar um líder do grupo preso no país.

O Comando Vermelho é uma das maiores gangues de narcotraficantes do Brasil, e um de seus chefes, Marcelo Pinheiro Veiga, o "Marcelo Piloto", está preso há quase um ano em um quartel policial nas redondezas de Assunção.

Desde que tomou posse em agosto deste ano, o presidente Mario Abdo redobrou os esforços no combate ao narcotráfico e ao crime organizado, especialmente na fronteira com o Brasil.

(Por Daniela Desantis e Mariel Cristaldo)

