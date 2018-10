O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Outubro de 2018 17:14 19. Outubro 2018 - 17:14

NOVA DÉLHI (Reuters) - Um trem de passageiros viajando a alta velocidade atingiu, nesta sexta-feira, um grande grupo de pessoas que estavam sentadas nos trilhos no norte da Índia e pode ter deixado ao menos 50 mortos, afirmaram a polícia do Estado de Punjab e testemunhas.

"As pessoas estavam sentadas perto e em cima do trilhos nas redondezas de Amritsar assistindo à queima de efígies como parte do festival Dusshera quando um trem de passageiros passou por cima delas", disse um policial à Reuters.

Segundo a agência de notícias ANI, parceira da Reuters, uma testemunha disse que o trem estava em alta velocidade.

O ministro chefe de Punjab, Amarinder Singh, disse estar a caminho da cidade de Amritsar, para supervisionar as operações de auxílio e resgate.

"Autoridades do distrito foram mobilizadas a pé de guerra", escreveu Sign no Twitter.

(Reportagem de Sudarshan Varadhan e Sanjeev Miglani)

