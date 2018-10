O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Outubro de 2018 14:02 21. Outubro 2018 - 14:02

Por Jess Macy Yu e Yimou Lee

TAIPÉ (Reuters) - Pelo menos 18 pessoas morreram e 160 ficaram feridas quando um trem descarrilou no nordeste de Taiwan, neste domingo, afirmaram autoridades. Vários carros da composição viraram no acidente, que ocorreu no condado de Yilan, próximo da costa e em uma região popular entre turistas.

O governo afirmou que o trem transportava 366 pessoas e a Agência de Notícias Central publicou que mais de 30 ainda estão presas nas ferragens.

"Vamos usar toda nossa força e todos nossos esforços no resgate", disse a presidente, Tsai Ing-wen, em sua página no Facebook.

As autoridades estão verificando também se estrangeiros estavam no trem.

O descarrilamento ocorreu semanas antes de eleições em Taiwan que estão sendo consideradas como um termômetro sobre a performance do partido de Tsai nas eleições presidenciais de 2020.

