19 de Dezembro de 2017

Por Tom James

DUPONT, Washington (Reuters) - O trem de passageiros que descarrilou na segunda-feira ao fazer uma curva em uma nova rota no Estado norte-americano de Washington estava com mais do dobro do limite de velocidade quando vagões de passageiros caíram de uma ponte sobre uma rodovia, deixando ao menos três mortos.

O trem da empresa Amtrak estava inaugurando uma rota mais rápida de Seattle a Portland, no Estado de Oregon, quando 13 de seus 14 vagões saíram dos trilhos e caíram sobre uma importante estrada perto da cidade de DuPont.

Além das três mortes, cerca de 100 pessoas foram levadas para hospitais próximos, das quais 10 tinham ferimentos graves, disse a porta-voz da Patrulha Estadual de Washington, Brooke Bova, em coletiva de imprensa.

Sete outros veículos também se envolveram no acidente, e destroços da ponte ficaram espalhados pela estrada. Alguns motoristas ficaram feridos mas não morreram, disseram autoridades.

A Amtrak disse que haviam 86 pessoas a bordo do trem, das quais 80 eram passageiros.

Autoridades do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) disseram na noite de segunda-feira que um equipamento recuperado de uma locomotiva indicou que o trem estava viajando a 130 km/h, em uma zona de 48 km/h, quando saiu dos trilhos em uma curva que levava à ponte.

A porta-voz do NTSB, Bella Dinh-Zarr, disse a repórteres que é muito cedo para afirmar se a velocidade do trem contribuiu para seu descarrilamento.

