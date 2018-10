O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Outubro de 2018 18:37 20. Outubro 2018 - 18:37

CAIRO (Reuters) - O caso do jornalista Jamal Khashoggi ocorreu em território soberano da Arábia Saudita e será examinado pelos tribunais sauditas quando todos os procedimentos estiverem concluídos, disse o ministro da Justiça do país em comunicado divulgado pela agência de notícias estatal SPA no sábado.

A Arábia Saudita disse anteriormente que o dissidente Khashoggi morreu numa briga dentro de seu consulado em Istambul em sua primeira admissão de sua morte após duas semanas de negativas que afetaram as relações do Ocidente com o reino.

(Por Hesham Hajali)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português