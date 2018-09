O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Apoiadores do ex-premiê do Paquistão Nawaz Sharif comemoram decisão da Justiça de soltá-lo da prisão, em Islamabad 19/09/2018 REUTERS/Faisal Mahmood

ISLAMABAD (Reuters) - Um tribunal do Paquistão ordenou nesta quarta-feira a libertação do ex-primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif e da filha da prisão, suspendendo as penas que receberam de uma corte inferior em julho e desencadeando comemorações de apoiadores que os esperavam do lado de fora.

A Alta Corte de Islamabad suspendeu a pena de 10 anos de Sharif e de 7 anos de sua filha, Maryam, por práticas corruptas ligadas à posse de apartamentos de luxo da família em Londres.

"A justiça foi feita, e parabenizo os apoiadores de Nawaz Sharif", disse o ex-ministro de Relações Exteriores Khawaja Asif, um forte aliado de Sharif, do lado de fora da corte diante da qual os apoiadores de Sharif foram vistos comemorando intensamente.

As condenações de Sharif e da filha ainda são alvo de apelações na mesma Alta Corte, mas nesta quarta-feira um juiz determinou que eles deveriam ser soltos imediatamente enquanto o caso prossegue.

Três vezes premiê, Sharif foi deposto, impedido pela Suprema Corte de ocupar cargos públicos em julho de 2017 e teve sua prisão decretada no início deste ano, mesmo estando ausente. Ele foi preso em 13 de julho ao voltar de Londres, onde sua esposa estava sendo tratada até morrer neste mês.

Sharif afirmou várias vezes que os casos contra ele têm motivação política, insinuando um conluio entre os poderosos militares e os tribunais para desestabilizar seu partido, a Liga Muçulmana do Paquistão-Nawaz (PML-N), e o tirar do poder.

"A procuradoria não conseguiu provar que as propriedades pertencem a Nawaz Sharif. Ela tampouco provou como Maryam Nawaz foi sentenciada pela mesma acusação que condenou Nawaz Sharif", disse o juiz Athar Minallah à corte.

(Por Saad Sayeed)

