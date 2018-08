O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Agosto de 2018 15:51 27. Agosto 2018 - 15:51

MOSCOU (Reuters) - Um tribunal russo condenou, nesta segunda-feira, o líder da oposição Alexei Navalny a 30 dias de prisão após considerá-lo culpado de violar leis de protestos públicos, em uma medida que o impedirá de liderar um comício antigoverno contra a reforma previdenciária planejado para o próximo mês.

Navalny, que foi detido pela polícia do lado de fora de sua casa no sábado, foi considerado culpado de violar legislações de protesto por organizar um comício de rua em Moscou no dia 28 de janeiro, apesar de não ter conseguido o aval das autoridades para isso.

O ativista disse ao tribunal acreditar que estava sendo preso pela infração mais de seis meses depois para impedi-lo de participar da manifestação planejada para o dia 9 de setembro em protesto contra o plano do governo de elevar a idade mínima para aposentadoria.

(Reportagem de Denis Pinchuk)

