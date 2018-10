O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

MOSCOU (Reuters) - A tripulação a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) tem combustível, oxigênio, água e comida suficientes para pelo menos seis meses, afirmou Vladimir Solovyov, diretor de vôo do segmento russo da ISS, de acordo com as agências de notícias russas no domingo.

A Rússia suspendeu temporariamente todos os lançamentos espaciais tripulados depois que dois astronautas fizeram um dramático pouso de emergência no Cazaquistão, na quinta-feira, devido ao fracasso do foguete Soyuz levando-os para a ISS orbital.

"Há reservas suficientes na ISS que fornecem o ambiente de vida. Estimamos que as reservas sejam suficientes por meio ano, até o verão do ano que vem", disse Solovyov, segundo a RIA.

Os três astronautas atualmente a bordo da estação espacial - um alemão, um russo e um norte-americano - deviam retornar à Terra em dezembro, mas podem agora ficar presos por mais tempo.

A Agência Espacial Russa disse que ainda planeja ir em frente com o próximo vôo tripulado em dezembro, embora os planos possam mudar dependendo dos resultados de uma comissão criada para investigar o incidente. Interfax informou no sábado, citando uma fonte, que o vôo poderia ter ocorrer em 28 de novembro.

(Por Maria Kiselyova)

