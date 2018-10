O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Outubro de 2018 15:30 09. Outubro 2018 - 15:30

Presidente dos EUA, Donald Trump, e embaixadora do país na ONU, Nikki Haley 24/09/2018 REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitou a renúncia da embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto.

Mais cedo, o site de notícias Axios havia reportado a decisão citando duas fontes.

Haley não confirmou a informação quando questionada pela Reuters na Casa Branca nesta terça-feira. Pouco depois, Trump escreveu no Twitter que fará um "grande anúncio com minha amiga embaixadora Nikki Haley no Salão Oval".

A porta-voz do governo Trump, Sarah Sanders, confirmou que Trump e Haley terão uma reunião no Salão Oval às 11h30 (horário de Brasília).

(Reportagem de Roberta Rampton e Doina Chiacu)

