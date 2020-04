Por Steve Holland e Alexandra Alper

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos está agora recomendando que os norte-americanos usem coberturas faciais de pano voluntariamente para impedir a disseminação do coronavírus, disse o presidente Donald Trump na sexta-feira, acrescentando que ele prefere não utilizá-las.

Em um briefing diário com repórteres, Trump enfatizou que a nova recomendação não deve ser vista como substituição das medidas de distanciamento social consideradas essenciais para conter o surto, que já matou mais pessoas no Estado de Nova York do que os ataques de 11 de setembro de 2001.

"Com as máscaras, será realmente uma coisa voluntária. Você pode usar, você não tem que usar. Estou optando por não fazê-lo, mas algumas pessoas podem querer fazê-lo e tudo bem", afirmou Trump.

Quando perguntado sobre o raciocínio de sua decisão, Trump citou as reuniões de alto escalão. "Ao cumprimentar presidentes, primeiros-ministros, ditadores, reis, rainhas... não vejo isso para mim, apenas não", disse Trump.

A decisão de promover o uso de máscaras ocorre no momento em que governadores e hospitais clamam por suprimentos escassos de máscaras de grau médico para socorristas, e também quando especialistas questionam a decisão do governo de não exigir o uso generalizado de máscaras, em contraste com outros países atingidos pelo vírus.

"O que mudou em nossa recomendação? Bem, é importante saber que agora sabemos, a partir de estudos recentes, que uma parcela significativa de indivíduos com coronavírus não apresenta sintomas", disse o cirurgião geral Jerome Adams, observando que novas evidências apontam para a transmissão viral por meio da fala, além de tosse e espirro.

"Mesmo aqueles que acabam se tornando pré-sintomáticos, o que significa que desenvolverão sintomas no futuro, podem transmitir o vírus a outras pessoas antes que apresentem sintomas", acrescentou.

Trump disse que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA não recomenda o uso de máscaras de grau médico para a maioria das pessoas. O presidente acrescentou que os norte-americanos podem fazer máscaras de pano em casa.

(Reportagem adicional de Daphne Psaledakis, Mohammed Zargham, Eric Beech e Tim Ahmann)

