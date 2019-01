WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que as conversas entre Washington e Pequim para resolver a amarga disputa comercial estavam indo "muito bem".

"Nós estamos indo muito bem em nossa negociação com a China", disse Trump a repórteres na Casa Branca após encontro com líderes congressistas sobre a paralisação parcial do governo.

(Por Jeff Mason)

