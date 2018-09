O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Setembro de 2018 16:47 01. Setembro 2018 - 16:47

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que não há necessidade de incluir o Canadá no novo acordo comercial do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) e alertou o Congresso norte-americano a não interferir nas negociações.

"Não há nenhuma necessidade política de manter o Canadá no novo acordo do Nafta. Se não fizermos um acordo justo para os EUA após décadas de abusos, o Canadá estará fora", disse Trump no Twitter.

Ele acrescentou: "O Congresso não deve interferir nessas negociações ou eu simplesmente acabarei com o Nafta completamente e ficaremos melhor assim".

(Reportagem de Lesley Wroughton)

