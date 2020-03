WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou os norte-americanos dizendo que as próximas duas semanas serão muito difíceis na luta contra o coronavírus. Trump também pediu que todos sigam as orientações federais de distanciamento social até o final do mês de abril.

"É absolutamente crítico que o povo americano siga as orientações pelos próximos 30 dias. É uma questão de vida ou morte", disse Trump em entrevista a jornalistas na Casa Branca.

(Por Steve Holland, Mohammad Zargham e Jeff Mason)

