O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Outubro de 2018 12:58 18. Outubro 2018 - 12:58

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que pode enviar militares norte-americanos para fechar a fronteira sul do país se o México não detiver grandes grupos de imigrantes da Guatemala, Honduras e El Salvador que estão se dirigindo aos EUA.

"Eu preciso, nos termos mais fortes, pedir que o México interrompa esse ataque -- e, se for incapaz de fazê-lo, eu chamarei as Forças Armadas dos EUA e fecharei nossa fronteira sul", escreveu Trump em publicação no Twitter.

(Reportagem de Susan Heavey and Doina Chiacu)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português