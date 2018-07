O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 29 de Julho de 2018 14:36 29. Julho 2018 - 14:36

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que poderia permitir que o governo federal paralisasse suas atividades se os Democratas se recusarem a apoiar grandes mudanças nas leis de imigração que seu governo quer.

"Eu estaria disposto a paralisar o governo se os Democratas não nos derem votos para a Segurança da Fronteira, que inclui o Muro! Devem se livrar da Loteria, ser pegos e liberados, etc. e finalmente ir para o sistema de Imigração baseado no mérito! Nós precisamos de grandes pessoas vindo ao nosso país!", disse Trump no Twitter.

(Por Doina Chiacu)

