WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou retaliar militarmente o Irã por um eventual ataque iraniano a qualquer alvo norte-americano, depois que a República Islâmica afirmou que novas sanções norte-americanas impedem qualquer diplomacia e que considera as ações da Casa Branca "mentalmente retardadas".

"A declaração muito ignorante e insultante do Irã, divulgada hoje, só mostra que eles não entendem a realidade. Qualquer ataque do Irã a qualquer coisa norte-americana será confrontado com uma força grande e esmagadora. Em algumas áreas, esmagadora significará obliteração", disse Trump no Twitter.

(Reportagem de Makini Brice e Tim Ahmann)

