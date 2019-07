WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou o secretário do Trabalho, Alexander Acosta, nesta terça-feira, mas disse que vai se inteirar sobre como Acosta lidou com o caso do financista Jeffrey Epstein durante período como promotor na Flórida.

"Eu posso dizer a vocês que por dois anos e meio ele tem sido um excelente secretário do Trabalho. Ele tem feito um trabalho fantástico", disse Trump a repórteres na Casa Branca.

Na terça-feira, parlamentares democratas pediram a renúncia de Acosta, cujo acordo judicial com Epstein em 2008 sobre crimes sexuais atraiu um novo escrutínio agora.

O acordo permitiu que Epstein alegasse uma ofensa menor. Ele cumpriu 13 meses em uma prisão do condado da Flórida em regime semiaberto, ficando fora durante o dia, e foi requerido que se registrasse como agressor sexual.

Trump disse que se sentiu mal por Acosta.

"Eu ouvi que havia muita gente envolvida nessa decisão, não apenas ele", disse o presidente. "O resto, vamos ter que olhar. Teremos que olhar com muito cuidado. Mas você está falando de muito tempo atrás."

(Reportagem de Roberta Rampton)

