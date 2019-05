TÓQUIO (Reuters) - O presidente norte-americano Donald Trump, em visita de quatro dias ao Japão, passou o que chamou de "uma tarde incrível" neste domingo ao assistir ao esporte nacional japonês, o sumô, ainda que a visita tenha provocado queixas de alguns fãs da luta por conta do forte esquema de segurança.

Em resposta a um pedido de Trump, que no mês passado disse sempre ter achado o esporte – onde lutadores quase nus têm uma disputa corporal em um ring de areia – "fascinante", autoridades do sumô se prepararam para a visita sem precedentes, clímax de um dia de encontro entre Trump e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em meio a hambúrgueres e golf.

"Eu sempre quis ver a luta do sumô, então isso foi realmente ótimo", disse Trump no início de um jantar com Abe, acompanhado de sua esposa, Melania, e a esposa de Abe, Akie, logo após a luta.

"Foi uma tarde incrível."

Cerca de 1.000 dos 11.000 assentos na lendária arena de sumô de Kokugikan, incluindo alguns dos mais caros, foram reservados à Trump, Abe e suas equipes de segurança.

(Reportagem de Jeff Mason, Ami Miyazaki e Elaine Lies)

