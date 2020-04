Por Maria Caspani e Nathan Layne

NOVA YORK (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, atacou na sexta-feira quatro governadores democratas pelo modo como lidam com a pandemia de coronavírus, num momento em que aumentam as tensões entre o líder republicano e os Estados sobre como e quando aliviar as restrições impostas para conter o surto.

Em um post no Twitter, Trump provocou a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, escrevendo "Libere Michigan", numa aparente referência a fortes críticas que incluíram protestos de rua contra medidas rigorosas determinadas por ela para conter a doença em seu Estado.

Trump dirigiu tuítes similares, com "Libere" para Minnesota e Virgínia, onde os governadores democratas foram alvo de protestos semelhantes de apoiadores de Trump, que se opõe a medidas duras como confinamento para conter o coronavírus.

Ao mesmo tempo, as tensões entre Trump e o governador democrata Andrew Cuomo, de Nova York, evoluíram para briga e sarcasmo em uma discussão em tempo real entre Trump no Twitter e Cuomo em um briefing diário na televisão.

O governador, cujo Estado é o epicentro do surto nos EUA, desencadeou uma onda de críticas contra Trump após pergunta de um repórter sobre o tuíte do presidente sugerindo que Nova York pediu ajuda demais que nunca foi totalmente usada.

Trump tuitou que Cuomo havia pedido um número "ridiculamente" alto de ventiladores no auge da crise em Nova York.

O governador disse que o presidente deveria "talvez se levantar e ir trabalhar" em vez de assistir à TV e o acusou de favorecer o setor de aviação e outros companheiros de negócios em um pacote de resgate recente que deixou pouco para os Estados.

