WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta terça-feira a decisão da Câmara dos Deputados do país de abrir um inquérito formal de impeachment contra ele, chamando a situação de "lixo de caça às bruxas".

"Um dia tão importante nas Nações Unidas, tanto trabalho e tanto sucesso, e os democratas propositalmente tiveram de arruiná-lo e depreciá-lo com novas notícias bombásticas do lixo de caça às bruxas", disse Trump no Twitter. "Você acredita nisso?"

(Reportagem de Tim Ahmann)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram