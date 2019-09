WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a funcionários da missão norte-americana na Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira que quer saber quem forneceu informações de sua conversa telefônica com o presidente ucraniano a um delator, comparando-o a um espião, noticiaram dois jornais.

"Quero saber quem é a pessoa que deu ao delator as informações, porque isso é quase um espião", disse Trump, segundo citações do New York Times e do Los Angeles Times.

"Vocês sabem o que costumávamos fazer antigamente quando éramos espertos? Certo? Os espiões e a traição, costumávamos lidar com isso um pouco diferente de como lidamos hoje", disse, de acordo com o Los Angeles Times.

O jornal de Los Angeles disse que recebeu uma gravação dos comentários de Trump de uma pessoa que compareceu ao evento em Nova York. O New York Times disse que sua fonte foi inteirada dos comentários e tomou notas.

Trump falou nesta quinta-feira, quando um comitê da Câmara dos Deputados ouviu o depoimento do diretor interino de Inteligência Nacional sobre a queixa de um delator a respeito dos esforços de Trump para solicitar a ajuda do governo ucraniano para investigar o pré-candidato presidencial democrata Joe Biden, cujo filho trabalhou na Ucrânia.

Ao voltar à região de Washington mais tarde, Trump criticou de forma irritada a audiência liderada por democratas, que qualificou como uma caça às bruxas.

O relatório do delator desencadeou uma controvérsia e levou a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, a iniciar um inquérito formal de impeachment do presidente republicano.

(Por Doina Chiacu)

