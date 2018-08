O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira ter cancelado uma parada militar planejada para novembro devido aos altos custos, afirmando que irá, em vez disso, visitar Paris para comemorar o final da 1ª Guerra Mundial, um dia depois de o Pentágono adiar o evento para o próximo ano.

Trump havia solicitado a realização do desfile para homenagear os veteranos militares dos EUA e os cem anos desde o fim da 1ª Guerra, após ter elogiado a parada militar do Dia da Bastilha a que assistiu em Paris no ano passado.

Mas uma autoridade do Pentágono disse que o evento poderia custar mais de 90 milhões de dólares, quase três vezes mais do que a Casa Branca havia estimado anteriormente.

Por fim, o Departamento de Defesa cancelou o evento, originalmente planejado para o dia 10 de novembro em Washington.

Em publicações no Twitter nesta sexta-feira, Trump disse que irá, em vez disso, celebrar a ocasião em Paris.

Críticos tinham reprovado o evento, questionando seu alto custo e necessidade.

Mas, nas publicações desta sexta-feira, o presidente acusou autoridades de Washington de buscar um "lucro inesperado", sugerindo que o preço da parada havia sido inflado.

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, respondeu a Trump, escrevendo no Twitter que foi "a política local que finalmente informou a estrela de reality show na Casa Branca a realidade (21,6 milhões de dólares) de paradas/eventos/manifestações na América de Trump (triste)".

(Reportagem de Idrees Ali)

